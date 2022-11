SAÚDE DE JAGUARIÚNA REFORÇA IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO COMPLETA CONTRA A COVID

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a necessidade de as pessoas completarem o ciclo vacinal contra o coronavírus. Devido ao aumento de novos casos de Covid-19 no Estado de São Paulo provocado pela subvariante BQ.1, a importância da imunização completa contra a doença se tornou ainda mais importante.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, um total de 2.570 pessoas ainda não completaram o esquema vacinal básico (duas doses) contra a Covid-19 no município. Outras 14.650 pessoas ainda não tomaram a terceira dose e 10.656 deixaram de receber a quarta dose.

“É preciso lembrar que a pandemia ainda não acabou e que a manutenção dos cuidados com a saúde é fundamental para evitarmos o aumento de casos de Covid”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão. “Mas a forma mais eficiente e segura de combater o vírus é a vacinação. Por isso, nós fazemos um apelo às pessoas que não completaram o ciclo vacinal para que compareçam às unidades de saúde de Jaguariúna para tomar as doses que faltam”, completou.

Para receber a vacina, basta comparecer a unidade básica de saúde (UBS) mais próxima. A vacinação é feita nas UBSs: Nova Jaguariúna, Miguel Martini, 12 de Setembro, Cruzeiro do Sul, Roseira de Cima, Roseira de Baixo, Florianópolis e Fontanella.