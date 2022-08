SAÚDE DE JAGUARIÚNA ZERA FILA DE ESPERA POR EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,

conseguiu zerar a fila de espera por exames de ressonância magnética,

depois da chegada e operação do novo aparelho de ressonância

instalado no Hospital Municipal Walter Ferrari.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de

Oliveira Pelisão, foram realizados 582 exames desde a inauguração do

equipamento, em maio deste ano.

“Hoje não há mais fila de espera. Realizamos os exames em no máximo

quatro dias. Não tínhamos dúvida de que a chegada desse aparelho de

ressonância seria um importante avanço para a área da saúde do nosso

município, e assim está sendo”, disse Maria do Carmo.

O aparelho de ressonância instalado no Hospital Municipal, da marca

Siemens, é de última geração e foi adquirido com recursos federais

por R$ 2,9 milhões. Também houve investimento nas adaptações

estruturais e construção de uma sala baritada – com proteção

radiológica – para receber o equipamento dentro do hospital.

O aparelho está instalado no Centro de Diagnóstico por Imagem, onde

já se encontram os equipamentos de raio-x e de tomografia, entre

outros. Ele consegue criar imagens em alta definição das estruturas

internas do corpo humano. Serve para fazer o diagnóstico de tumores,

doenças cardiovasculares, hepáticas, ortopédicas, renais, cerebrais,

entre outras. É um exame que pode ser realizado em praticamente todas

as partes do corpo humano e que possui uma ampla gama de indicações e

de diagnóstico.

Foto: Ivair Oliveira