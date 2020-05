Saúde de Pedreira receberá R$ 50 mil de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança

Luiz Philippe de Orléans e Bragança, Deputado Federal do Partido Social Liberal pelo Estado de São Paulo viabilizou, através de Emendar Parlamentar, R$ 50 mil para ser aplicado no custeio da área de Saúde de Pedreira.

A confirmação foi recebida pela Administração Municipal na terça-feira, 5 de maio. “Neste momento tão importante para a saúde dos pedreirenses queremos agradecer ao Deputado Federal Luiz Philippe pelo recurso que será aplicado totalmente na área de Saúde. Destaco também o trabalho da coordenadora do Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira – NAECAP, Adriana Amorim junto ao Deputado Federal”, enfatizou na ocasião o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

Cientista político, ativista e empresário, Luiz Philippe de Orléans e Bragança é descendente dos imperadores do Brasil, Pedro I e Pedro II, portanto membro da Família Imperial Brasileira. Em 2019 assumiu o cargo de deputado federal pelo estado de São Paulo, após ser eleito nas eleições gerais de 2018. É um dos líderes e cofundador do movimento Acorda Brasil, que foi favorável ao impeachment de Dilma Rousseff, além de sobrinho de Luís Gastão de Orléans e Bragança, reivindicador da Chefia da Casa Imperial do Brasil.

É autor do livro: Por que o Brasil é um país atrasado? – o que fazer para entrarmos de vez no século XXI, publicado em 2017. É o primeiro membro da Família Imperial Brasileira a ocupar um cargo político de relevância desde a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889.