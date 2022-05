Saúde disponibiliza todas as doses para atualização vacinal contra a Covid a partir de 12 anos

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna disponibiliza, a partir de segunda-feira, dia 16 de maio, todas as doses para atualização do esquema vacinal contra a Covid-19 para o público a partir de 12 anos de idade.

A vacinação desse público é realizada nas unidades básicas de saúde (UBSs) 12 de Setembro, Florianópolis e Cruzeiro do Sul, das 16h às 19h30, de segunda a sexta-feira.

Segundo a Secretaria de Saúde, estarão disponíveis as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses do imunizante. O objetivo é facilitar o acesso da população à vacinação contra o coronavírus.

Até agora, Jaguariúna já aplicou 138.413 doses de vacina contra Covid-19, sendo 51.578 (89% da população) pessoas imunizadas com a 2ª dose ou dose única e 31.680 (55%) pessoas vacinadas com as doses adicionais.

A vacinação para as crianças de 5 anos é realizada nas UBSs Fontanella e 12 de Setembro. Já as crianças de 6 a 11 anos são vacinadas nas UBSs Fontanella, 12 de Setembro, Nova Jaguariúna, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul, Florianópolis, Roseira de Cima e Roseira de Baixo. A campanha para as crianças ocorre das 7h30 às 15h30, de segunda a sexta-feira. Um total de 6.486 doses já foram aplicadas nesse público de 5 a 11 anos.