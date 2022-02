Saúde é contemplada com ambulância para atendimentos emergenciais

A Secretaria Municipal de Cosmópolis foi beneficiada na tarde de hoje (10) com a vinda de mais uma ambulância para transportar os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). No mês de dezembro, o município foi contemplado com uma ambulância SEMI-UTI que já está atendendo a população.

O veículo zero quilômetro modelo Renault Master, foi conquistado por meio de verba parlamentar no valor de R$ 200 mil destinada pelo Deputado Estadual, Ataide Teruel à pedido do vereador de Cosmópolis, Renato Muniz.

O veículo será utilizado para atendimentos emergenciais da rede pública de saúde. A previsão da Secretaria de Saúde é que a ambulância já esteja em funcionamento após a liberação da documentação e emplacamento.