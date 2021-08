Saúde inicia hoje agendamento para pessoas com mais de 25 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu inicia nova etapa da campanha de imunização contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 4 de agosto. Moradores com idade igual ou superior a 25 anos poderão fazer o agendamento a partir das 8 horas pelo site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br e pela central telefônica, em (19) 3811-7275. O município recebeu, ao todo, 5.770 doses para atendimento deste público. Além disso, outros 5.320 imunizantes serão disponibilizados para a segunda dose.

As vacinas agendadas e os complementos serão aplicados nos dias 5, 6, 7 e 9 de agosto – período em que cerca de 13 mil doses serão administradas na cidade.

Mais de 119.690 mil vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em Mogi Guaçu desde o início da campanha de imunização, no final de janeiro desse ano. São 85.236 vacinados com a primeira dose, 30.706 pessoas com as duas e 3.748 com o imunizante de dose única.

“Ao final desta nova etapa encostaremos na marca de 60% de cobertura vacinal com a primeira dose. Uma marca importante e que reforça o permanente avanço da campanha de imunização em nossa cidade”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.