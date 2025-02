SAÚDE INICIA MUTIRÃO NESTE SÁBADO

Foto: Arquivo PMJ

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia neste sábado , 1º de março, o Programa Municipal de Redução de Filas que vai atender toda a demanda reprimida do ano de 2024 para consultas e exames de média complexidade, que se encontram na Central de Regulação.

As consultas acontecerão no próprio munícipio, no Centro de Especialidades Médicas, e contemplarão as especialidades de Dermatologia, Urologia, Ortopedia, Neuropediatria e Psiquiatria Infantil, na modalidade presencial e neurocirurgia (avaliação inicial) na modalidade de telemedicina, ofertando ao todo 3.350 consultas.

Os exames serão realizados todos em Jaguariúna, no Hospital Municipal Walter Ferrari, e totalizarão 17.563 procedimentos entre raio x, tomografia e ressonância magnética com e sem contraste, ultrassonografia, ultrassonografia doppler, mamografia e densitometria óssea.

A novidade em relação aos exames deve-se ao fato de que, o de colonoscopia será realizado no próprio HM, trazendo mais conforto e comodidade para os pacientes. Atualmente existe uma demanda reprimida para esse exame, na central de regulação, e serão realizados 800 no município.

Todos os pacientes que aguardam em fila de espera desde o ano passado receberão uma ligação e/ou whatsapp para confirmação da data e horário de atendimento.

Não será realizado atendimento de demanda espontânea que não esteja previamente agendado, e nem de pacientes que não tenham solicitação médica.

É fundamental que todas as pessoas mantenham seu número de telefone atualizado para que possam receber a convocação para a realização do exame ou consulta.

Para melhor gestão dessas ofertas é fundamental o compromisso do paciente em não faltar ao atendimento programado.