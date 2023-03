Saúde inicia na quinta-feira a aplicação da Pfizer Bivalente em idosos com mais de 70 anos

A partir desta quinta-feira, 9, as Unidades Básicas de Saúde do município iniciam a vacinação contra o coronavírus com o imunizante Pfizer Bivalente, que é uma versão atualizada dos já existentes contra a Covid-19 e oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron.

Inicialmente, o público alvo para esse reforço é de idosos com mais de 70 anos, pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPI’s) e imunossuprimidos com mais de 12 anos. Para receber a bivalente é necessário ter recebido pelo menos duas doses de alguma das vacinas contra o coronavírus e também seja respeitado um intervalo de quatro meses da dose mais recente recebida.

Na manhã desta segunda-feira, 6, foi realizada uma reunião de treinamento com todas as enfermeiras da Rede Básica e a diretora Deise Cega Fernandes. Conforme informou Josemary Apolinário, responsável técnica pela Vigilância Epidemiológica, a partir do dia 20 de março a aplicação se estende para idosos com mais de 60 anos, gestantes e puérperas. Depois, será a vez dos Profissionais de Saúde receberem o reforço. O cronograma foi elaborado de acordo com a previsão de recebimento de mais doses.

Os públicos elegíveis devem comparecer à Unidade Básica de Saúde de referência portando CPF, Cartão SUS e, preferencialmente, o cartão de vacinação da última dose recebida. Confira abaixo os horários de atendimento de vacinação de cada posto, à exceção de Eleutério que ainda não definiu o esquema de atendimento:

UBS Barão

Das 8h00 às 15h30 sem intervalo de almoço

Endereço: Rua Luis Frasseto, S/N – Barão Ataliba Nogueira | Telefone: 3813.2005

UBS Braz Cavenaghi

Das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00

Endereço: Rua Antônio Recchia, 45 – Braz Cavenaghi | Telefone: 3913.9210

UBS Central

Das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00

Endereço: Rua Bentico Pereira, 217 – Centro | Telefone: 3913.9215

UBS Cubatão

Das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00

Endereço: Rua Silvio Galizoni, 280 – Cubatão | Telefone: 3813.3076

UBS Figueiredo

Das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00

Endereço: Rua Raimundo Marin, 181 – Figueiredo | Telefone: 3913.9218

UBS Flavio Zacchi

Das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00

Endereço: Rua Leonardo André Scieve, 102 – Flavio Zacchi | Telefone: 3813.4122

UBS Istor Luppi

Das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00

Endereço: Rua Fazendeiro Caetano Gagliardi, 26 – Istor Luppi | Telefone: 3913.8447

UBS Pé No Chão

Das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00

Endereço: Avenida Henriqueta Soares, 651 – Pé no Chão | Telefone: 3913.9201

UBS Ponte Nova

Das 8h00 às 15h30 sem intervalo de almoço

Endereço: Rua Noemia Miranda Ferreira, 75 – Ponte Nova | Telefone: 99454.9289

UBS Prados

Das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00

Endereço: Avenida Brasil, 2.357 – Prados | Telefone: 3813.3632

UBS Vila Ilze

Das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h30

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 318 – Vila Ilze | Telefone: 3913.9214