Saúde passa a realizar vacinação contra a Covid-19 somente aos sábados a partir do dia 2 de abril

A Secretaria Municipal de Saúde passará a realizar a vacinação livre demanda contra a Covid-19 em adultos e crianças com idade entre 5 e 11 anos somente aos sábados a partir do dia 2 de abril. Nesta data, a ação será realizada das 8h às 15h30 e acontecerá nas unidades de saúde do Alto dos Ypês, Zona Norte, Hermínio Bueno e Guaçu Mirim. Também haverá imunização contra a doença na UBS de Martinho Prado Júnior.

Por conta desse novo cronograma, a Secretaria Municipal de Saúde comunica que na próxima semana, de 28 de março a 1º de abril, já não haverá mais vacinação livre demanda contra a Covid-19 nas 21 unidades de saúde. Para a imunização aos sábados, não há necessidade de agendamento e estarão disponíveis para os adultos 1ª, 2ª e 3ª doses.

A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. A aplicação da 3ª dose é para os indivíduos que tomaram a 2ª dose há quatro meses e para pessoas acima de 18 de anos.

“É importante ressaltar que a terceira dose da vacina para o público entre 12 e 17 anos de idade é destinada exclusivamente para os adolescentes imunossuprimidos. Nos adultos, a dose adicional é somente para pessoas maiores de 18 anos que já completaram o intervalo de quatro meses da segunda dose”, esclareceu a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Aline Roberta Leme.

Em Mogi Guaçu, até o momento, a campanha de vacinação contra a Covid-19 atingiu a marca de 318.568 mil doses aplicadas desde o início da campanha. São 131.622 pessoas que receberam uma dose e 121.212 com duas doses de imunização. 61.307 cidadãos já tomaram a dose adicional e 4.099 indivíduos foram imunizados com a dose única.

Vacinação livre demanda

Sábado, 2 de abril – 8h às 15h30

UBS Alto dos Ypês

UBS Zona Norte

UBS Hermínio Bueno

UBS Guaçu Mirim

UBS Martinho Prado