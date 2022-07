Saúde promove imunização de livre demanda contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde irá continuar com a imunização de livre demanda contra a Covid-19 aos sábados. A medida visa imunizar o maior número de pessoas e, assim, melhorar os índices de doses aplicadas no município. A próxima ação será no sábado, dia 16 de julho, e serão disponibilizados imunizantes para atender 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª doses, de acordo com os públicos específicos.

A imunização irá acontecer no período das 8h às 15h em seis unidades de saúde: Zona Norte, Ypê Pinheiro, Ypê II, Zaniboni I, Zona Sul e Martinho Prado. Já no posto das Chácaras Alvorada o atendimento será até o meio-dia. “Nós percebemos que diminuiu a procura, mas as ações continuam, a fim de que possamos aumentar nossos índices e, principalmente, que o munícipe fique em dia, inclusive com as doses de reforço”, comentou Tathiana Póvoa de Faria, enfermeira da Vigilância Epidemiológica.

A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 5 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a aplicação de reforço, 3ª dose, está disponível para as pessoas que tomaram a segunda dose há quatro meses. Neste momento, a aplicação da 4ª dose de reforço contra a Covid-19 está sendo feita em adultos acima dos 40 anos e profissionais da Saúde. Para receber a imunização é necessário um intervalo de, no mínimo, quatro meses da última dose.

Também no sábado será feita a imunização da 5ª dose contra a Covid-19 em pessoas imunossuprimidas a partir de 50 anos de idade. Os indivíduos deste grupo devem comparecer nas unidades de saúde e apresentar documento com foto, carteira de vacinação e atestado médico comprovando a imunossupressão.

Em Mogi Guaçu, 340.187 pessoas foram imunizadas contra a Covid-19 desde o início da campanha, em janeiro de 2021. Deste total, 132.841 cidadãos receberam a 1ª dose do imunizante e 124.489 a 2ª dose. A 3ª dose foi aplicada em 70.131 munícipes e, além disso, 4.099 indivíduos receberam a dose única e outras 8.627 receberam a 4ª dose.

Vacinação contra a Covid-19

Programe-se para manter sua imunização contra o Covid-19 em dia!

1ª e 2ª doses em adultos

1ª e 2ª doses em crianças a partir de 5 anos

3ª dose para quem tem 12 anos ou mais

4ª dose para quem tem 40 anos ou mais e profissionais de saúde

5ª dose para pessoas imunossuprimidas a partir de 50 anos

Data: sábado, 16 de julho

Das 8h às 15h

UBS Ypê Pinheiro

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

UBS Ypê II

UBS Zona Sul

UBS Martinho Prado

Das 8h às 12h

USF Chácaras Alvorada

USF Hermínio Bueno