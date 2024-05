Saúde realiza ações de combate à dengue com nebulização costal e bloqueio de criadouros

A Secretaria Municipal de Saúde – através da Vigilância Epidemiológica – está realizando diariamente as ações de combate à dengue em toda a cidade, com foco principal na eliminação de criadouros. Ao longo dessa semana, o trabalho de nebulização costal foi realizado na região do bairro Santa Cruz, nas proximidades do Cemitério da Saudade e da área da Festa de Maio. Concomitantemente, as equipes também atuaram no bloqueio de criadouros nos bairros José Tonolli e Istor Luppi.

Conforme explicou a responsável técnica da Vigilância Epidemiológica, Josemary Apolinário, a contratação da empresa terceirizada trouxe maior agilidade nas ações devido ao aumento de pessoal. “Temos muitas pessoas na rua, tanto da nossa equipe quanto da empresa, e dessa forma conseguimos cobrir áreas maiores em tempo menor”, destacou.

Para a próxima semana, a nebulização costal será realizada nos bairros José Tonolli e Istor Luppi, sendo que na segunda-feira começa pela região do Condomínio Morada Nova. “É importante que os moradores fiquem atentos ao nosso trabalho de panfletagem. No dia anterior à ação nós entregamos os panfletos informando sobre a nebulização”, explicou.

Também na próxima semana, as outras equipes darão continuidade às ações de bloqueio de criadouros na região dos Prados. “Ainda temos encontrado muitos criadouros do mosquito nas residências e, por isso, reforçamos o apelo para que a população nos ajude nesse combate”, enfatizou.

As regiões são selecionadas de acordo com os dados de contaminação registrados na semana anterior. No boletim divulgado nessa sexta-feira, Itapira já contabiliza 6.509 casos positivos. Contudo, os dados apontam uma diminuição de casos nas últimas semanas, com queda percentual de aproximadamente 54% entre 19 de abril e 26 de abril e de 4.12% entre 26 de abril e 3 de maio.