Saúde realiza cadastro para preenchimento de vagas para exames de mamografia

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza cadastro para o preenchimento de 96 vagas de exame preventivo de câncer de mama. O procedimento será realizado na carreta móvel do Hospital do Amor de Barretos, que ficará instalada no estacionamento do Teatro Municipal entre os dias 23 e 24 de agosto. As interessadas devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa entre os dias 11 e 17 de agosto com CPF, RG, Cartão SUS e comprovante atualizado de residência. A iniciativa tem por objetivo estimular a procura pela mamografia, fundamental para a detecção precoce da doença.

Mulheres que tenham entre 40 e 49 anos anos devem realizar o exame anualmente. Já as que possuem de 50 a 69 anos devem aguardar intervalo de 2 anos entre os procedimentos. É preciso residir em Holambra e não ter diagnóstico positivo de câncer.

O diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, explica que é importante que as holambrenses que preencham os requisitos procurem as unidades básicas o quanto antes para agendamento do procedimento, já que este exame só será realizado na carreta por quem fizer o agendamento prévio. “Este é um trabalho importante. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura”, falou.

Papanicolau

Além da mamografia, o exame de papanicolau – para prevenção de câncer de colo de útero, também será oferecido na carreta. Neste caso, não é necessário agendamento prévio. Basta ir até o estacionamento do Teatro Municipal nos dias 23 e 24 de agosto entre 8 e 16h com CPF, RG, Cartão SUS e comprovante atualizado de residência. Serão realizados 100 procedimentos deste tipo nos dois dias.