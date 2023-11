Saúde recebe R$ 250 mil de emenda parlamentar para compra de van para transporte de pacientes

Em portaria publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta quinta-feira, 23, o Governo do Estado de São Paulo está destinando R$ 250 mil para a Secretaria de Saúde de Itapira que são provenientes de emenda parlamentar do Deputado Estadual Thiago Auricchio.

O recurso, que é destinado exclusivamente para investimentos, será aplicado na aquisição de uma Van (foto ilustrativa) para transporte de pacientes que fazem tratamento para fora do município. “Nós agradecemos ao deputado Thiago Auricchio por essa verba. Temos hoje centenas de pacientes que se deslocam diariamente para cidades da região para diferentes tipos de atendimento médico e esse novo veículo será essencial para atendê-los”, declarou o prefeito Toninho Bellini.

O recurso financeiro já está disponível e o próximo passo será a abertura de licitação para a compra do novo veículo.