SAÚDE REFORÇA IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID E CUIDADOS COM HIGIENE

Com o aumento de casos de Covid-19 em todo o estado, devido ao

aparecimento de novas variantes do coronavírus, a Secretaria de Saúde

de Jaguariúna reforça a importância da vacinação contra a doença e

da manutenção dos cuidados básicos com a saúde e a higiene.

Quem ainda não completou o chamado ciclo vacinal (duas doses mais

reforços), deve procurar uma unidade de saúde com a carteira de

vacinação para atualização. A vacinação continua sendo a forma

mais segura e eficiente de se proteger contra o coronavírus.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, a obrigatoriedade do uso

de máscaras faciais continua limitada às unidades de saúde

médico-hospitalares do município, como forma de prevenção.

“Tendo em vista o aumento do número de casos de Covid-19 no município,

bem como vem acontecendo no Estado e no País, recomendamos que neste

momento cada pessoa faça uma avaliação individual de risco e adote

cuidados baseados na sua condição de saúde”, afirma a secretária de

Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

“Além disso, é recomendado que idosos acima de 75 anos, pessoas que

passaram por transplante de órgão recente, pessoas com doença de

lúpus e imunossuprimidos, em geral, evitem aglomerações e utilizem

máscaras sempre que tiverem contato com outras pessoas”, completa a

secretária.

CONFIRA ALGUMAS DICAS:

ETIQUETA RESPIRATÓRIA

Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço

descartável. Evite usar as mãos. E, se usar, lembre-se de

higienizá-las. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as

mãos. Use, preferencialmente, lenços de papel.

O QUE FAZER SE APRESENTAR SINTOMAS GRIPAIS

A pessoa que apresentar sintomas gripais deve procurar o Centro de

Testagem Covid-19 para atendimento inicial e realização de testagem

rápida (TR- Antígeno), conforme protocolo vigente no município.

CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS

Se você for um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, a

recomendação é de ficar em casa conforme prescrição médica.

HIGIENE DE MÃOS

Realize frequentemente a higienização das mãos com água e sabão ou

use álcool gel 70%.

