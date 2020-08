Saúde remodela agendamento do CAIS e retira tenda

A Secretaria de Saúde de Itapira está remodelando o sistema de agendamento do CAIS (Centro de Atenção Integral à Saúde) para que não ocorram aglomerações na sala de espera para consulta e a tenda será retirada.

Ainda no início da pandemia do Covid-19 a tenda foi montada para que, se necessário, fosse usada como Hospital de Campanha. Como ela não precisou ser usada para esse fim – devido à estrutura implantada no Hospital Municipal com recursos do Governo Estadual e Federal -, a tenda passou a funcionar como sala de espera do CAIS, oferecendo distanciamento adequado entre os pacientes para evitar a proliferação do coronavírus.

Com o novo formato de agendamento e com menos pacientes por horário o distanciamento adequado da sala de espera passa a ser possível dentro do próprio prédio e por isso a tenda será removida.

A desmontagem da estrutura foi iniciada na tarde desta terça-feira. Duas tendas menores serão instaladas na parte interior do prédio nos corredores entre um setor e outro, mas sem interromper o trânsito do local.

A mudança em nada altera o atendimento de pacientes com coronavírus devido ao fato do número de leitos de internação Covid, tanto para enfermaria como UTI (Unidade de Terapia Intensiva), estão sendo suficientes para atender a população de Itapira.