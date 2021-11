Sebrae bate meta de atendimentos em 10 meses

O Sebrae Aqui Cosmópolis, órgão pertencente à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, bateu a meta anual de atendimentos distintos em dez meses. Atendimentos distintos são novos clientes ou aqueles que vão até o local uma vez ao ano. A meta do Posto Cosmópolis é de 505 atendimentos, sendo que, de janeiro a outubro foram 688 pessoas atendidas. No total de atendimentos em geral, o posto bateu 1.050. O objetivo de metas do Sebrae precisa ser batido para que o município continue aderindo ao serviço. O Sebrae Aqui Cosmópolis oferece gratuitamente diversos serviços para micro e pequenos empresários do município. A unidade é uma parceria da Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio com ACICO (Associação de Comercial e Industrial de Cosmópolis) e o Sebrae. As agentes de atendimento estão no Posto de Atendimento Mais Fácil, localizado na Rua Otto Herbst, nº 116, das 9h às 17h. O telefone para contato é (19) 3872-5566, ramal 06.