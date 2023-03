Sebrae e Prefeitura de Amparo realizam evento sobre empreendedorismo no Dia das Mulheres

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com apoio da Prefeitura da Estância de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (SMDEA), realiza no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o evento “Mulheres inspiradoras e seus negócios”, das 18h30 às 19h30, no formato on-line. As mulheres interessadas podem se inscrever pelo link disponível no fim da página.

A ação contará com a participação da empreendedora Iara Battoni, da empresa Janela Namoradeira, vencedora do Prêmio Mulher de Negócios em 2022, e com a empresária Rosielle Pegado, reconhecida na região por mudar toda a sua trajetória profissional abrindo novas possibilidades para empreender.

Juntas, elas abordarão os desafios do empreendedorismo feminino, inteligência nos negócios e darão orientações para como as mulheres da região podem aproveitar as oportunidades para empreender ou potencializar o negócio que já existe.

Segundo uma pesquisa do Sebrae-SP, 42% das mulheres adultas do Estado de São Paulo afirmam ter o sonho de ter um negócio próprio. Esse desejo reflete diretamente na participação delas entre os empreendedores iniciais com até 3,5 anos no mercado, que passou de 44,6%, em 2020, para 46%, em 2021.

Na região de Campinas, 46,8% dos Microempreendedores Individuais (MEIs) ativos no momento na cidade são mulheres.

As palestrantes

Rosielle Diogo Pegado é Engenheira por formação e mestre em Engenharia Civil. Mas a partir de uma virada de chave na sua vida, no ano de 2015, hoje ela é reconhecida como palestrante, planejadora financeira, coach, escritora e especialista em Comportamento Financeiro.

Autora dos livros Maternidade & Finanças e Mulheres Independentes, ela será uma das palestrantes do encontro do dia 8 de março, organizado pelo Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura da Estância de Amparo.

A carreira de sucesso da empreendedora surgiu a partir de uma insatisfação na vida profissional passada no ano de 2015, quando cursava o doutorado na Alemanha. Fazia cinco anos que ela estava na Europa, mas pela primeira vez sentia que a carreira de engenheira a “estava apagando”. “Eu sempre tive comigo que onde estivesse iria fazer o máximo de mim, e por mais que me esforçasse, já não sentia a mesma emoção”, recorda-se.

Foi pesquisando alternativas que encontrou um curso com imersão em empreendedorismo fornecido pelo Sebrae. Ela voltou ao Brasil e foi aprovada na seleção do curso, encerrando ele com o reconhecimento de “aluna superação”.

“Eu sempre gosto de falar que fui para a Alemanha como engenheira e voltei como planejadora financeira”, aponta.

“Ser dona do próprio negócio é a maior alegria e realização, porém existem muitos desafios a serem superados. É preciso ter iniciativa, independência e proatividade, pois ninguém vai fazer algo por você, muita persistência diante das dificuldades, um bom planejamento para correr riscos calculados, ser comprometida com seus clientes, e com seu negócio, sempre se atualizar buscando novas informações do mercado, ter bem claro um estabelecimento de metas, criar uma rede de contatos, e acima de tudo ter autoconfiança na sua jornada.”

Hoje, ela avalia que seu negócio está bem estruturado e se anima também ao ver mulheres galgando espaço nessa área. De acordo com ela, isso auxilia na independência feminina, sobretudo na financeira, tema tratado por Rosielle no primeiro livro, a partir da ótica da maternidade, e no segundo, de forma mais abrangente.

De forma semelhante, a trajetória de Iara Battoni no empreendedorismo também nasceu de uma virada de chave.

Hoje ela tem 36 anos e há 10 deles está à frente da Janela da Namoradeira, empreendimento localizado em Amparo e que se destaca pela vende de doces na cidade e região.

“São 10 anos de Janela, 10 anos de história. Tenho muitos registros dos passos que dei e vejo o quanto eu e meu negócio evoluíram. Tudo é um processo e o processo é tão lindo e rico. Algo que ninguém pode tirar de você. Sou uma mulher inquieta, que gosta do novo, do sabor do novo, de mudanças, então estarei sempre em movimento”, avalia.

Iara é formada em Artes, com habilitação em Figurino e Indumentária. Ela trabalhou na área de figurino para teatro, TV, dança, circo e cinema, além de dar aulas de desenho de moda na mesma faculdade em que se formou, no Rio de Janeiro. O seu sonho, no entanto, era investir em um negócio próprio.

Foi na volta a Amparo que ela começou a vender chocolate quente da janela do seu quarto, durante o período do Festival de Inverno.

O que era para ser temporário, iniciado para durar por 15 dias, agora chega a uma década.

“Contava apenas com R$ 100 para comprar matéria prima, uma máquina de chocolate quente (que havia sido da minha mãe) e uma janela decorada com todo carinho. Eu aprendi a fazer doces com minha mãe (já que dos 11 aos 20 anos, auxiliei na produção de chocolates), usei todo meu conhecimento, experiência e sabedoria para abrir meu próprio negócio (…) Com o tempo muitos outros doces, chocolates e presentes foram aparecendo em nosso cardápio”, lembra.

Para alavancar seu negócio, ela buscou consultorias e o auxílio de uma contadora. Como ela, Iara percebe que outras mulheres também estão se voltando ao empreendedorismo e acredita que o apoio feminino nessa área é fundamental para que novas empreendedoras se destaquem.

“Somos capazes de tudo, podemos realizar tanta coisa boa, tanta coisa linda, é fundamental apoiar as mulheres para empreender cada vez mais, com toda a dedicação, sabedoria que temos”, frisa.

SERVIÇO

Mulheres inspiradoras e seus negócios

Data e horário: 08/03, das 18h30 às 19h30

Evento on-line

Link para inscrições: http://bit.ly/3J0Bs5I

Mais informações: (19) 3284-2230

O acesso à transmissão será enviado para o e-mail e/ou WhatsApp cadastrados