Sebrae-SP lança programa para transformar projetos científicos em negócios

Estão abertas as inscrições para o programa Acelerando Cientistas. O programa é realizado pelo Sebrae for Startups, posicionamento do Sebrae-SP para o ecossistema de startups e executado pela Wylinka, que atua promovendo a inovação e o empreendedorismo de base científica no Brasil. As inscrições são gratuitas e ocorrem até o dia 27 de maio.

O Acelerando Cientistas é um guia para ensinar e inspirar os passos de pesquisadores no empreendedorismo. O programa é voltado para estudantes e professores de graduação e pós-graduação vinculados a universidades públicas e privadas, institutos federais e escolas de formação técnica; pesquisadores, de todos os níveis e todas as áreas, que querem multiplicar o impacto da sua pesquisa; pesquisadores que desejam transformar sua tecnologia em produto e negócio, mas não sabem por onde começar; pesquisadores, estudantes e professores que buscam se qualificar em empreendedorismo de base científico-tecnológica.

O objetivo do programa é ajudar pesquisadores, cientistas e pós-graduandos de todo o estado de São Paulo a transformarem seus projetos de pesquisa em negócios. Os participantes terão acesso a conteúdos, cases e ferramentas práticas para criar suas startups e desenvolver competências de mercado. “Quando desenvolvemos as habilidades empreendedoras de pesquisadores e cientistas, mostramos que pesquisas acadêmicas também podem se transformar em soluções desejáveis pelo mercado ou negócios escaláveis. Com programas como o Acelerando Cientistas, estamos mostrando que ciência e negócio podem caminhar juntos”, afirma Maria Augusta Miglino, coordenadora do programa.

No programa, o participante vai aprender os primeiros passos para transformar uma pesquisa acadêmica em uma solução desejável no mercado. A partir disso, ele vai poder criar uma startup, conectar-se com parceiros e financiadores para pesquisas ou mesmo se capacitar para os desafios de uma carreira em grandes. O primeiro webinar está programado para o dia 1º de junho e tratará da cultura da inovação e do empreendedorismo. Os encontros serão transmitidos ao vivo, às quartas-feiras, a partir das 19h.