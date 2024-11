Sebrae-SP oferece curso para MPEs de Campinas e região faturarem mais na Black Friday

“$uper Venda$” vai preparar os empresários para lucrarem com as melhores estratégias em uma das datas mais importantes do ano para o comércio

No próximo 29 de novembro ocorrerá a Black Friday, um dos grandes dias para quem atua no comércio.

Para ajudar os pequenos negócios de Campinas e região a venderem e a lucrarem mais nessa data, o

Sebrae-SP traz o curso “$uper Venda$ – Fature ainda mais na Black Friday”, que será realizado na próximaterça-feira (12).

A programação da capacitação envolve temas como “Faça a sua conta no WhatsApp Business e venda

mais”; “Faça anúncios no TikTok e chame atenção para sua marca”; “Faça vídeos profissionais aliando

técnicas e uso do Chat GPT”, entre outros.

Aline Casalecchi, analista de negócios do Sebrae-SP, explica que o curso abordará temas essenciais, como precificação, obtenção de lucro, descontos e, principalmente, estratégias para faturar mais. “Novas

técnicas, dicas de negócio, uso de ferramentas e muitos outros recursos importantes serão apresentados

nesse curso para acelerar as vendas das empresas nessa data especial”.

Para finalizar, a analista destacou que o tema de marketing digital e como vender mais com a ajuda das

mídias sociais também será abordado. “Atualmente, não podemos deixar de fora assuntos tão atuais e

necessários; afinal, muitos comércios são on-line, e saber utilizar as redes sociais a favor do negócio já é

um excelente passo.”

SERVIÇO

Curso: $uper Venda$ – Fature ainda mais na Black Friday

Quando? 12 de novembro de 2024

Qual horário? 19h às 22h

Onde? Escritório Regional Campinas (Rua da Abolição, 881, Ponte Preta, Campinas/SP)

Inscreva-se: https://agenda.sebraesp.com.br/campinas/evento/4177/turma/43623