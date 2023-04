Secretaria de Bem-Estar Animal abre novas vagas para castração de cães e gatos

A Prefeitura de Mogi Guaçu retoma no próximo final de semana as castrações de cães e gatos pelo Programa de Castração Animal. A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal está gerenciando o contrato que prevê a realização de duas mil castrações, sendo os procedimentos realizados por uma clínica particular. Até o momento, o município já realizou 639 castrações.

As inscrições ao Programa de Castração Animal devem ser feitas pessoalmente na sede da Secretaria de Bem-Estar Animal, localizada na Rua Afonso Pessine, 36, no Imóvel Pedregulhal, ao lado da Delegacia Seccional. O horário de atendimento é das 8h às 16h de segunda a sexta-feira e o responsável pelo animal deve comparecer munido de documentos pessoais e comprovante de endereço.

“Optamos pela inscrição presencial porque, assim, já explicamos todo o procedimento ao responsável pelos animais e o que precisa ser feito para que a castração aconteça. Os procedimentos voltam a ser realizados nos dias 15 e 16 de abril e temos vagas disponíveis”, comentou o secretário municipal de Bem-Estar Animal, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei.

O programa de Castração Animal da Prefeitura de Mogi Guaçu já prevê um novo lote de procedimentos, pois a Secretaria de Bem-Estar Animal vai contratar outras três mil castrações para esse ano. De acordo com Nei, a ideia é alterar a modalidade de esterilização cirúrgica. “Vamos realizar as castrações por meio de unidade móvel, o Castramóvel e iremos aos bairros mais carentes e com maior demanda”, explicou.