PRENAT Independente e Secretaria de Educação premiaram os vencedores do tradicional Concurso de Artes 2024

A Associação de Preservação da Natureza e das Tradições Culturais Independente de Pedreira em parceria com a Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria Municipal de Educação, promoveram o 45º Concurso de Artes, com as categorias Prosa, Poesia, Pintura, Fotografia e Vídeo, tendo como tema: “Emergências Climáticas”, envolvendo alunos das redes Municipal, Estadual e Particular de Ensino.

As solenidades para premiação dos alunos foram desenvolvidas na terça-feira, 17 de setembro, nos períodos da manhã e noite, nas dependências da Câmara Municipal. “Receberam certificados os melhores de cada categoria, no período da manhã premiamos os alunos do Infantil e Fundamental I, e à noite, os estudantes dos ensinos Fundamental II e Médio”, destacou na oportunidade o fundador da PRENAT Independente João Carlos Baccarelli.

O Concurso da PRENAT envolve cerca de 8 mil alunos das redes Municipal, Estadual e Particular de Ensino. “Através da Secretaria de Educação a Prefeitura Municipal mais uma vez esteve presente dando total apoio a PRENAT Independente. Parabéns aos organizadores, diretores, professores, coordenadores e em especial aos alunos pela participação”, ressaltou em seu discurso a Secretária de Educação Mariangela Rodrigues.

O tema do 45º Concurso de Artes da PRENAT foi “Emergência Climática”, com os subtemas: Impactos das Mudanças Climáticas na população; A importância da Declaração de Estado de Emergência Climática; Causas e efeitos das Mudanças Climáticas; O papel da Mata Atlântica e o Ponto de não retorno; Efeitos atuais e futuros da Mudança Climática; Ações necessárias para lidar com a Emergência Climática; Importância de compromissos globais.

Segundo informou a Secretária de Cultura e Economia Criativa e coordenado do Concurso da PRENAT, Carina Galvão de Freitas, o tema da 46ª edição do Concurso de Artes será lançado no início do ano letivo às escolas, o resultado está previsto para junho de 2025, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com a premiação programada para setembro de 2025. “O tema ainda está sendo definido e o regulamento será atualizado e encaminhado junto, mais uma vez a PRENAT conta com a participação e apoio de todas as escolas em nos ajudar a manter as discussões e construções em prol ao meio ambiente, impactando em toda a região, trazendo conscientização, que é o objetivo principal deste Concurso de Artes”, concluiu a Secretária Municipal de Cultura e Economia Criativa.

A diretoria da PRENAT Independente montou uma exposição no Plenário da Câmara Municipal com os melhores trabalhos desenvolvidos nas categorias: Prosa, Poesia, Pintura e Fotografia, já os vídeos foram exibidos em telão.