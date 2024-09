Torneio Universitário segue neste fim de semana com basquete, vôlei, futsal e handebol

Organização do evento é da Unicamp, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer

Torneio tem 2,5 mil atletas competindo nos esportes coletivos

A 8 ª edição do Torneio Universitário de Campinas (TUC) terá as estreias das modalidades de Basquete e Vôlei neste sábado, 21, e domingo, 22, com a realização de sete partidas nos ginásios da Ponte Preta Paineiras e Ginásio do Taquaral. Depois das disputas individuais, no primeiro semestre, agora 15 atléticas com equipes femininas e masculinas, representadas por 2.500 atletas, estão competindo nos esportes coletivos, que tem ainda Futsal e Handebol.

A organização do evento é da Unicamp e tem o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer que disponibiliza os locais para a realização das partidas e a arbitragem, proporcionando aos estudantes que representam as atléticas, um torneio oficial. O objetivo do torneio é fortalecer, também no meio universitário, a importância da atividade física e a prática esportiva na vida de todos.

Jogos de Basquete

A rodada de abertura do basquete masculino, o ginásio de esportes da Ponte Preta, bairro Paineiras, vai ter no sábado, dia 21 de setembro, a realização de quatro partidas:

08h00 – Direito PUC x Economia Unicamp

10h30 – Medicina Unimax x XI de Maio Esamc

13h00 – Liga das Humanas da Unicamp x Liga das Engenharias da Unicamp

14h15 – Liga CEM x Faefi PUC

Jogos de Vôlei

O vôlei feminino inicia a trajetória no TUC temporada 2024, domingo dia 22 de setembro, com três partidas sendo disputadas no ginásio de esportes do Taquaral:

09h00 – Liga CEM x Economia Unicamp

11h30 – Medicina Unicamp x XI de Maio Esamc

14h00 – Direito PUC x Educação Física Unicamp

Resultados da 1ª rodada do Handebol e Futsal

Na modalidade de Handebol feminino, foram disputadas duas partidas:

Liga das Engenharias da Unicamp 20 x 12 Educação Física Unicamp

Liga das Ciências Naturais nicamp 16 x 17 XV de Julho Economia Unicamp

No Futsal, três partidas abriram a modalidade com os seguintes resultados:

Futsal masculino XV de Julho Economia Unicamp 2 x 2 Liga das Engenharias da Unicamp

Futsal masculino Medicina Unimax 1 x 1 XI de Maio Esamc

Futsal feminino XIII de Maio Medicina Mandic 0 x 10 Liga CEM