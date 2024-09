Exames Veterinários: O Que Eles Revelam Sobre a Saúde Oculta do Seu Pet?

Manter a saúde dos nossos animais de estimação é uma responsabilidade diária, e muitas vezes a melhor forma de garantir que eles estão saudáveis é através de exames preventivos. Apesar de os pets parecerem bem, há doenças silenciosas que podem evoluir sem sintomas aparentes. Por isso, realizar exames veterinários regularmente, pelo menos uma vez ao ano, é essencial para identificar precocemente qualquer problema de saúde.

O hemograma é um dos exames mais comuns e serve para avaliar as células do sangue do animal. Ele mede os níveis de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, sendo fundamental para detectar infecções, anemias e distúrbios imunológicos. Se o seu pet estiver apresentando apatia ou perda de apetite, o hemograma é um ótimo ponto de partida para investigação.

Outro exame crucial é a análise dos níveis de ureia e creatinina, que nos ajudam a avaliar o funcionamento dos rins. O aumento desses parâmetros indica que os rins não estão filtrando adequadamente as toxinas do sangue, algo muito comum em pets idosos. A creatinina, por exemplo, é um marcador mais confiável de insuficiência renal, enquanto a ureia pode ser influenciada também pela dieta.

Já os exames de ALT, FA e GGT e bilirrubinas são voltados para o fígado, ajudando a detectar doenças hepáticas. A ALT (alanina aminotransferase) indica a presença de lesões hepáticas, enquanto a FA (fosfatase alcalina) pode aumentar tanto por problemas no fígado quanto por doenças ósseas ou neoplasias. O GGT é um marcador específico para o trato biliar, e a bilirrubina, quando alterada, pode sugerir problemas de hemólise ou obstrução biliar.

A glicemia também é um exame muito importante para monitorar a saúde, principalmente em pets com predisposição para diabetes. Um aumento na glicemia em jejum é um dos principais indicadores dessa condição, que pode ser controlada com dieta e medicamentos.

Para exames de imagem, o ultrassom é uma excelente ferramenta para avaliar a estrutura dos órgãos internos, especialmente quando há suspeita de alterações no fígado, rins, bexiga e até mesmo para observar sedimentos que podem estar formando cálculos. O Raio-X, por sua vez, é o método preferido para avaliar estruturas ósseas e pulmonares.

A urinálise, muitas vezes esquecida, é um exame valioso para monitorar a saúde do trato urinário. Ela fornece informações sobre a concentração da urina, presença de cristais, células e até mesmo infecções. A análise do pH e da densidade urinária ajuda a identificar problemas renais precocemente, além de distúrbios metabólicos.

Realizar esses exames anualmente permite que acompanhemos a saúde do seu pet amado de forma precisa e identifiquemos alterações sutis antes que se tornem um problema sério. Caro leitor, lembre-se de que, assim como nós, os pets precisam de um acompanhamento preventivo, que pode fazer toda a diferença na longevidade e qualidade de vida deles.