Rua Nerina Duarte Manzato no Jardim Ipê está ganhando calçadas e jardins

A Prefeitura de Pedreira através de suas secretarias municipais de Obras e Vias Públicas, de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, e de Serviços Urbanos, está desenvolvendo o projeto para implantação de Calçada, Jardim e Área de Passeio, na Rua Nerina Duarte Manzato, localizada entre os bairros Jardim Ipê e Conjunto Habitacional Rainha da Paz.

Segundo informou o Secretário de Obras e Vias Públicas Ricardo Sérgio Sartori, o projeto foi elaborado pelo Departamento de Engenharia e está sendo desenvolvido com recursos do Tesouro Municipal. “A Rua Nerina Duarte Manzato possibilita o acesso do Jardim Ipê e Triunfo aos conjuntos habitacionais Rainha da Paz e Shigueo Kobayashi, com a implantação da calçada com jardins e área de passeio estaremos garantindo a segurança dos pedestres e oferecendo mais um local de lazer para os moradores da região”, enfatizou o Secretário Municipal.

As Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e de Serviços Urbanos serão as responsáveis em implantar o projeto paisagístico em toda a extensão da Rua Nerina Duarte Manzato.