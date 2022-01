Secretaria de Cultura divulga retorno das oficinas de teatro

Aulas Inaugurais acontecerão nos dias 25 e 27 de janeiro, no Centro Cultural Tom Jobim



A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Cultura e Turismo, informa as datas e horários do retorno das oficinas de teatro. As aulas inaugurais serão divididas por turmas e ocorrerão no Centro Cultural Tom Jobim, no Centro.

A primeira aula está marcada para terça-feira (25), às 19h. Na quinta-feira (27), as opções de horários são mais variadas, com aula às 9h, 13h, 17h e 19h. De acordo com a pasta, a participação é aberta a todas as pessoas, independente da idade ou gênero. No caso de crianças com idade inferior a 7 anos, é necessário o acompanhamento dos pais e/ou responsáveis.

Durante a aula inaugural, o aluno receberá instruções sobre o funcionamento das oficinas e sobre as inscrições. A secretaria garante que todos os protocolos sanitários serão seguidos e, para tanto, é necessário que o aluno utilize máscara, faça uso frequente do álcool em gel, leve uma garrafa de água e mantenha o distanciamento social. Já aqueles que apresentarem sintomas gripais não poderão participar das aulas.

AS OFICINAS

Segundo a oficineira Heloísa Nascimento, nas oficinas de teatro são desenvolvidos jogos teatrais que estimulam o autodesenvolvimento dos participantes, trabalhando questões como a timidez ou a dificuldade para falar em público. “Nosso objetivo é ajudar a desenvolver a concentração, memorização, imaginação além de competências e habilidades sociais como empatia, tolerância e trabalho”, frisou.

Ela comenta que nos anos de 2020 e 2021 as oficinas ocorreram de forma on-line devido à pandemia da Covid-19. Dessa forma, além das questões elencadas acima, os alunos puderam desenvolver a atuação na frente das câmeras. Os trabalhos podem ser conferidos no canal do Youtube do grupo Corpo Envolve Mente (https://www.youtube.com/channel/UC_XlTjO7XqsZw2jN9o66uBg). Heloísa ainda destaca que, caso não haja melhora na situação pandêmica da cidade, as aulas poderão ser mantidas no formato on-line.

Já o oficineiro André Câmara comenta que o objetivo da oficina é fomentar a atividade artística, cultural e intelectual dos munícipes através da prática teatral. “Ao decorrer do ano, as turmas terão a possibilidade de realizar apresentações e intervenções em eventos públicos promovidos pelo município. Inclusive, em outros momentos, os participantes do teatro já tiveram a oportunidade de encenarem peças como “Casamento Caipira” e “Sonhos de Uma Noite de Verão”, de Shakespeare relembra.

Vale destacar que as aulas são oferecidas de forma gratuita à população nogueirense. Outras informações podem ser ser obtidas pelos telefones (19) 99106-9316 ou (19) 99770-5956.