Secretaria de Cultura promove o “Dança Pedreira”

O evento “Juntos Pela Dança” acontece na Quadra de Esportes da Escola Humberto Piva

A Secretaria de Cultura com o apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira realiza no período de 26 a 30 de novembro, nas dependências da Escola Humberto Piva, o 1º Dança Pedreira.

Durante 5 noites serão realizadas apresentações com as Academias de Dança da Cidade. “Estaremos seguindo todos os protocolos sanitários contra a COVID-19, com o uso obrigatório de máscara de proteção, álcool em gel e o distanciamento entre as pessoas. Será obrigatória a apresentação do esquema vacinas, com 2 doses ou dose única”, destaca o secretário de Cultura João Paulo Nascimento.

O Dança Pedreira tem o intuito de promover a dança em nossa cidade, criar uma interação entra todas as academias e proporcionar ao público essa volta aos eventos com segurança.

As apresentações acontecerão sempre a partir das 19 horas, no período de 26 a 30 de novembro, e os ingressos devem ser retirados uma hora antes de cada espetáculo no local.

Será obrigatória a apresentação do esquema vacinal, ou seja, 2 doses ou dose única contra o Coronavírus, a partir de 12 anos, na entrada do evento e durante toda a apresentação.