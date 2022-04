Secretaria de Educação é alvo de Furto em Santo Antônio de Posse

A bandidada “fez a festa”

Bandidos invadiram a sede da Secretaria de Educação de Santo Antônio de Posse e fizeram, literalmente, a limpa nesse último final de semana. Os marginais aproveitaram a falta de vigilância no local e levaram tudo o que puderam carregar.

De acordo com informação preliminares, os maus elementos levaram 40 projetores, além de outros objetos. Ainda segundo as informações, ao todo, o prejuízo deixado pelos ladrões beira em torno dos R$ 150 mil reais.

O furto foi descoberto quando um funcionário da secretaria foi até o local para buscar a chave de um veículo e notou a porta aberta. Ele acionou a Polícia Militar -PM, que foi até o local e registrou o boletim de ocorrência.

A delegacia de Santo Antônio de Posse vai investigar o caso. Ninguém foi preso.

Por meio de nota, a Prefeitura disse lamentar o corrido confira:

A Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio de Posse informa que na madrugada de sábado para domingo ocorreu o furto de equipamentos eletrônicos que estavam guardados no prédio.

No furto foram levados televisores e aparelhos de retroprojetor que seriam destinados às escolas do município.

Ao identificar o furto, a guarda municipal, polícia militar e a perícia técnica foram acionadas e estão a frente da investigação.

Estamos nos dedicando ao máximo para que tudo seja esclarecido.

Lamentamos o fato que recursos em prol a melhoria da educação sejam levados, prejudicando nossos alunos e professores.