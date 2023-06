SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RENOVA PARCERIA COM ENTIDADES

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Educação, promoveu na manhã desta sexta-feira (30), o ato de assinatura da renovação do Termo de Colaboração das OSCs (Organizações da Sociedade Civi) com a pasta educacional. São 10 entidades que prestam atendimento a alunos da rede municipal de ensino. Algumas delas, com atividades no contraturno escolar, como Educandário Nossa Senhora do Carmo, CCI (Centro de Convivência Infantil), Equipotência, o Cebe (Centro de Especialização e Base Educacional) e o ICA (Incentivo à Criança e ao Adolescente; outras com atendimento especializado, como Associação Fonte Viva e Apae (Associação de Pais e Amigos do Excepcional).

Também foi renovado o termo com a Casa da Criança, que presta atendimento com a creche e a Educação Infantil), e com a Lyra Mojimiriana, que realiza o trabalho de musicalização no Projeto SER. A renovação do Termo de Colaboração é por um ano. Os representantes das entidades estiveram presentes. “Quero aqui agradecer todos vocês, é um momento de confraternização, porque é mais um ano que a gente vai em frente juntos. Reconhece o trabalho de excelência que vocês realizam, a gente nas avaliações pedagógicas vê o trabalho árduo no dia-dia”, destacou a secretária substituta de Educação, Seomara Guedes.