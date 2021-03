Secretaria de Esporte conquista kit esportivo no Governo Estadual

Na terça-feira, 23, o secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Wilians Mendes, visitou a Secretaria Estadual de Esportes e a Assembleia Legislativa (Alesp), em São Paulo.

Acompanhado pelo vereador Ademir Júnior, se reuniu com o deputado estadual Gilmaci Santos, de quem recebeu apoio no repasse de recursos para o esporte municipal. Ele também foi recebido por Luís Carlos R. Mendes, assessor do secretário estadual de Esporte, Aildo Rodrigues Ferreira.

Na ocasião, a Sejel obteve a autorização para a retirada de um kit esportivo.

O conjunto conta com 30 baralhos, dois jogos de dominó, um jogo de dama, um frescobol, três bolas de futsal, cinco bolas de futebol de campo, uma bola de handebol, três bolas de voleibol, uma bola de vôlei de areia, uma bola de basquete, duas bolas de futebol Society, três bolas de iniciantes e ainda 90 medalhas e dois troféus. O material será utilizado na retomada das atividades esportivas em Mogi Mirim.

Wilians também recebeu o aval para inscrever a cidade em três programas estaduais. Um deles é o “100% Esporte para Todos”, que pode contemplar os municípios com até três conjuntos de equipamentos para a instalação de pista de skate modular, academia ao ar livre e campo de futebol com gramado sintético, além da revitalização de quadra poliesportiva.

Tem ainda o “Areninha”, que são espaços com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED e o “Bola Talento”, que auxilia no desenvolvimento de atletas praticantes do desporto escolar e de alto rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas, individuais e coletivas. As solicitações serão protocoladas em breve pela Sejel.

Reunião com o secretário estadual de Esporte em Leme

No sábado, 27, o secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Wilians Mendes, também participou de um encontro com o secretário estadual de Esportes, Aildo Rodrigues.

O encontro com o secretário estadual tem o objetivo é contar com o apoio do Governo do Estado no projeto de ampliação e melhoria da estrutura física ofertada ao Esporte mogimiriano, além de mais respaldo para atletas que representam a cidade em competições de alto nível. “O secretário se colocou à disposição e, inclusive, quer estar em breve em Mogi Mirim”, destacou Wilians.