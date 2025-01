Secretaria de Esporte e Lazer passa a contar com novo secretário

Na manhã desta terça-feira, dia 21 de janeiro, o prefeito Rodrigo Falsetti apresentou o novo secretário de Esporte e Lazer (SEL), Kleber Scalese Junior, mais conhecido como Juninho Scalese. Educador Físico de formação, o novo secretário vai substituir o servidor Paulo César Moreira, que voltará a ocupar a função de secretário-adjunto.

Até o final do ano passado, Juninho Scalese atuou como diretor de Esportes e Lazer na Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal, onde também foi vereador. O novo secretário de Esporte e Lazer tem um vasto currículo na área esportiva, inclusive é ex-atleta de futsal.

“O Juninho é um profissional preparado e assume a Secretaria de Esporte para somar com essa equipe que já vem atuando e transformando o Esporte de nossa cidade desde o início da nossa gestão. Ainda temos muito trabalho pela frente e vamos continuar investindo no Esporte, porque queremos transformar a vida das pessoas”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e o, agora, secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira, também participaram da reunião de apresentação do novo secretário.

“Aceitei o convite do Rodrigo com muita alegria e conto com o Paulinho e com toda a equipe da Secretaria de Esporte, para que possamos, juntos, levar o esporte para toda a população”, ressaltou o novo secretário.