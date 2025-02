SECRETARIA DE ESPORTES ABRE NOVAS INSCRIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna abriu nesta semana nova chamada pública para o credenciamento de interessados em apresentar propostas, projetos e prestar serviços como instrutor de atividades físicas e esportivas nos programas Viva Melhor, Proativ+ e Primeiros Passos, de acordo com as demandas e cronogramas da secretaria.

As inscrições começam hoje e vão até o próximo dia 18 de fevereiro, das 8h às 17h, na sede da secretaria, que fica na Rua Epitácio Pessoa s/nº, bairro 7 de Setembro. O edital foi publicado na edição desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, na Imprensa Oficial e pode ser conferido pelos interessados.

Segundo a Secretaria de Esportes, a habilitação dos candidatos será feita no período de 19 a 25 de fevereiro e a publicação da relação dos aprovados será no dia 26 de fevereiro. A publicação final dos aprovados será feita no dia 10 de março.

O ProAtiv+ e o Viva Melhor são programas de esporte e lazer da Prefeitura de Jaguariúna que fazem parte do Projeto Campeões. O ProAtiv+ é voltado para adultos e idosos, enquanto o Viva Melhor é direcionado para pessoas com mais de 50 anos.

Já o programa Primeiros Passos é um projeto da Prefeitura que oferece aulas gratuitas de esporte para crianças e adolescentes. O programa é parte do Projeto Campeões.

Foto: arquivo