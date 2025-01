Secretaria de Esportes de Pedreira apresenta projetos para a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo

Na última semana, o Secretário de Esportes e Lazer de Pedreira Emerson de Godoy, esteve na sede da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, participando de uma reunião com a equipe técnica da Secretária de Estado de Esportes Coronel Helena Reis.

Durante o encontro o Secretário de Esportes e Lazer de Pedreira apresentou as demandas e os projetos esportivos que estarão sendo desenvolvidos pela Administração Municipal. “Atendendo solicitação do nosso Prefeito Fábio Polidoro realizamos um levantamento de todas as competições esportivas que estaremos promovendo no decorrer do ano de 2025, e apresentamos a equipe da Secretaria Estadual, além de solicitar o desenvolvimento de projetos do Governo do Estado em nosso Município”, informou o Secretário de Esportes Emerson de Godoy.

A equipe técnica da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo ressaltou que cabe a pasta estimular, gerir e aplicar as atividades esportivas no estado, a fim de usufruir de todos seus predicados para o lazer e como alavanca para inclusão social. Entre as atribuições da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, estão: a formulação de políticas e a proposição de diretrizes ao Governo do Estado, voltadas ao esporte e lazer e à juventude; a difusão e a promoção do desenvolvimento do esporte e do lazer; a elaboração e a execução, direta ou indiretamente, em parceria com entidades públicas e privadas, de programas, projetos e atividades relativos ao esporte e lazer ou dirigidos aos jovens; a promoção e o incentivo de intercâmbios e entendimentos com organizações e instituições afins, de caráter nacional ou internacional; a conscientização dos diversos setores da sociedade sobre a realidade da juventude, os problemas que enfrenta, suas necessidades e potencialidades.