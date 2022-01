Secretaria de Esportes divulga inscrições para oficinas gratuitas em Artur Nogueira

São oferecidas aulas de dança e ritmos, futebol, futsal, hip-hop, judô, voleibol e vôlei de praia; veja como participar

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Esporte e Lazer, divulgou o período de inscrições das escolinhas e oficinas esportivas no município. A pasta oferece aulas gratuitas de dança e ritmos, futebol, futsal, hip-hop, judô, voleibol e vôlei de praia (areia).

Os interessados devem comparecer ao Ginásio de Esporte Maurício Sia, no período de 31 de janeiro a 04 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 16:30. Exclusivamente, as inscrições da modalidade judô deverão ser feitas até dia 21 de janeiro, no próprio dojo onde são realizados os treinos, ao lado do INSS.

O secretário Caio Rodrigues destaca que o principal objetivo das oficinas e escolinhas é incentivar a prática de exercício físico desde a infância até a terceira idade. “A prática de esportes é extremamente benéfica à saúde, uma vez que reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar tais formações”, pontuou.

Caio frisa que as aulas são oferecidas à população de forma totalmente gratuita, no entanto, ele lembra que as vagas são limitadas. As aulas, por sua vez, têm início previsto para 08 de fevereiro de forma presencial, conforme prevê o Plano São Paulo de Flexibilização e seguirá todos os protocolos sanitários orientadas pelo Governo de São Paulo, tais como distanciamento, uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

QUEM PODE SE INSCREVER?

Segundo a secretaria de Esportes, as oficinas são voltadas ao público feminino e masculino, com idades específicas para cada modalidade. Veja:

– Futsal: 4 a 18 anos

– Futebol: 10 a 23 anos

– Danças e ritmos: idade mínima de 16 anos

– Voleibol: 10 a 80 anos (terceira idade)

– Judô: a partir dos 5 anos

– Hip-Hop: 5 a 14 anos

– Vôlei de praia: 10 a 59 anos

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira