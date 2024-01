Secretaria de Esportes e Lazer define Comissão Técnica para a Seleção de Pedreira de Futebol de Salão

Com o objetivo de definir a Comissão Técnica que irá comandar os trabalhos de montagem e treinamento da Seleção de Futebol de Salão que irá representar Pedreira na tradicional Taça EPTV 2024, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer esteve reunida com o treinador Paulo Vigato e com o Diretor de Esportes do Esporte Clube Santa Sofia Marcos Ascêncio.

Segundo informou o Secretário Municipal Valdir Carlos Volpato, o encontro definiu que os treinamentos da equipe e os jogos estarão sendo disputados nas dependências do Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia. “O treinador Paulo Vigato já nos entregou a lista de atletas que serão convocados para a Seleção e que fazem parte de várias equipes da cidade. Nosso agradecimento ao apoio do Prefeito Fábio Polidoro, da Diretoria do Santa Sofia e a Comissão Técnica em aceitar o desafio de disputar mais uma Taça EPTV de Futsal que reúne as principais equipes da Região Metropolitana de Campinas”, destacou na ocasião o Secretário Patão.