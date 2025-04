Homem é Preso com CNH Falsa e Moto com Placa Adulterada Após Perseguição em Pedreira

Na manhã deste domingo (20), um homem foi preso em Pedreira (SP) após tentar fugir da Polícia Militar e ser flagrado com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital falsa e uma motocicleta com placa adulterada.

Durante patrulhamento na área comercial e turística da cidade, por volta das 11h30, uma equipe da RPM (Rádio Patrulhamento com Motos), composta pelos soldados PM Henryck Almeida e Cavarsan, avistou o condutor trafegando com diversas irregularidades. Ao notar a aproximação das viaturas, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma tentativa de fuga pelas ruas do município.

A perseguição terminou no bairro Jardim Santa Clara, onde o indivíduo tentou se esconder em uma residência, mas foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao vistoriarem a motocicleta, os PMs constataram que a placa ostentada não correspondia ao veículo conduzido.

Além disso, o homem apresentou uma CNH digital falsa, configurando mais uma infração.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna, onde o delegado de plantão ratificou a prisão e enquadrou o caso nos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e desobediência , todos do Código Penal.

A motocicleta foi apreendida, e as autuações referentes às infrações de trânsito foram devidamente registradas. O suspeito permanece à disposição da Justiça.