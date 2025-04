Cultura Rock Especial celebra o aniversário de Artur Nogueira nesta sexta

Bandas Velha Guarda e Black Zeppelin se apresentam no palco da Lagoa dos Pássaros, a partir das 20h

Dentro da programação do Artur Fest, que marca os 76 anos de Artur Nogueira, a sexta-feira (11) será dedicada ao rock’n’roll. A partir das 20h, o público poderá curtir o Cultura Rock Especial, que acontece na Lagoa dos Pássaros, com entrada gratuita.

Nesta edição comemorativa, sobem ao palco as bandas Velha Guarda e Black Zeppelin, prometendo uma noite de clássicos do rock nacional e internacional.

O Cultura Rock é um evento desenvolvido por um grupo de amigos nogueirenses e acontece tradicionalmente na segunda quinta-feira de cada mês, com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Este ano, o projeto ganha uma edição especial como parte do Artur Fest, que reúne uma série de atrações culturais e musicais até o dia 13 de abril.

O prefeito Lucas Sia (PL) destaca a importância de valorizar os projetos que nascem da própria população.

“O Cultura Rock é um dos melhores exemplos de como a paixão das pessoas pode movimentar a cena cultural da cidade. É um evento feito por moradores, para moradores, e que a Prefeitura tem orgulho em apoiar. Nesta edição especial, vamos celebrar o aniversário de Artur Nogueira com muito som de qualidade e um ambiente familiar”, afirmou.

ARTUR FEST

O Cultura Rock Especial faz parte do calendário de shows do Artur Fest, que também contará com apresentações da Orquestra Sinfônica Jovem com Sidney Magal e Derico Sciotti, noite gospel com Ton Carfi e Ao Cubo, além de outras atrações locais.

Quinta-feira, 10 de abril – a partir das 20h

Show da Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira, com regência do maestro Ricardo Michelino

Participações especiais de Sidney Magal e Derico Sciotti

Sexta-feira, 11 de abril – a partir das 20h

Edição especial do Cultura Rock, em comemoração ao aniversário da cidade

Apresentações das bandas Velha Guarda e Black Zeppelin

Sábado, 12 de abril – programação gospel

14h às 15h30 – Bandas locais de igrejas

16h às 16h40 – DJ FJAY

17h às 17h50 – Coral Voice Soul

18h às 18h40 – Kathleen Fontoura

19h às 19h15 – 1ª banda de igreja local

19h30 às 19h45 – 2ª banda de igreja local

20h às 21h – Ton Carfi

21h15 às 22h15 – AOCUBO

Domingo, 13 de abril – a partir das 15h

15h às 18h – Grupo Jóia Rara

18h às 20h – Dinho Aniceto

20h – Encerramento com a banda Stratonantes