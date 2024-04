Secretaria de Esportes e Lazer está promovendo o tradicional “Torneio de Bocha do Savani”

No domingo, 07 de abril, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira iniciou mais uma edição do tradicional “Torneio de Bocha do Savani”, na Cancha localizada na Vila São José, reunindo 20 duplas, ou seja, 40 atletas, com jogos eliminatórios.

Os resultados da primeira rodada foram os seguintes: Enio/Carlão 2×1 Tato/Nelsinho; Valete/João Teodoro 0x2 Armentano/Nery; Antônio Carlos/Zé Moacir 2×0 Paraná/Doni; Curisco 0x2 Francisco/Baiano; Leitinho/São Bento 2×1 Nino/Carlos.

A segunda rodada eliminatória do Torneio de Bocha do Savani será disputada neste domingo, 14 de abril, com as seguintes partidas: Zequinha/Ditão x Mandi/Bassoli; Dito/Ditão x Maninho/Laércio/ Armando/Luizinho x Minor/Bertinho; Rodia/Duda x Carlinho; Marcelo/Zé Henrique x Piá/Carlinho.