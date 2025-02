SECRETARIA DE ESPORTES PROMOVE SELETIVA DE BASQUETE NESTA TERÇA

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna promove hoje à noite uma seletiva de basquete no Ginásio do Azulão. O objetivo é fortalecer as equipes municipais e identificar novos talentos.

As equipes locais, que representam Jaguariúna em competições regionais, estarão recrutando atletas para integrar os times nas categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-18. Os interessados devem comparecer ao ginásio no horário para cada faixa etária, vestidos com roupas adequadas para a prática do basquete. Atrasos não serão tolerados.

Segundo a secretaria, a inscrição será feita no próprio local, antes do início da seletiva de cada categoria.

Confira os horários e categorias:

Sub-14 (nascidos em 2011 e 2012) – Início às 18h

Sub-16 (nascidos em 2009 e 2010) – Início às 19h

Sub-18 (nascidos em 2007 e 2008) – Início às 20h