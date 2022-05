Secretária de Indústria e Comércio realiza se reúne com SINTICOM

A Secretária de Indústria, Comércio, Geração de Emprego e Renda, Fabiana Dester, se reuniu em Campinas com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campinas e Região (SINTICOM), Amilton Mendes, visando buscar melhorias e tratativas para geração de empregos e renda para Cosmópolis.

Segundo Dester, a intenção é aumentar a empregabilidade e qualificação para os profissionais das áreas relacionadas a cada perfil.

“Agradecemos ao Sindicato pela recepção de nos receber, temos a certeza de que juntos, vamos fazer uma Cosmópolis melhor, seguindo em frente com responsabilidade social, compromisso e muito trabalho”, agradeceu Fabiana Dester.