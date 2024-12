Secretarias e departamentos municipais têm dia de mobilização para conter danos da forte chuva

Ao longo de toda esta terça-feira, 10, equipes das secretarias de Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, Obras e também da Defesa Civil (junto com o Corpo de Bombeiros) estiveram empenhados em atender às inúmeras solicitações da população em decorrência da forte chuva que atingiu a cidade na tarde de ontem.

Em aproximadamente 30 minutos foram registrados 35,5 milímetros de chuva, de acordo com dados disponibilizados pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) ainda no início da noite de ontem. Desde então, ocorrências envolvendo quedas de árvores, desobstrução de canais de água e limpezas vem sendo atendidas pelas equipes e o trabalho segue ao longo dos próximos dias.

Até o meio da tarde desta terça-feira, a SAMA (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) já havia contabilizado 32 espécies arbóreas que haviam caído, sendo grande parte delas (12) na Avenida dos Italianos.

Ainda durante o fim da tarde e início da noite de ontem, a Defesa Civil identificou diversos pontos de enxurradas que invadiram vias públicas e também atendeu uma ocorrência (sem vítimas) de um portão que caiu sob um veículo devido aos ventos e outra de uma antena que se desprendeu e apresentava risco aos moradores.

A Secretaria de Serviços Públicos atuou principalmente na desobstrução de cinco córregos pela cidade – dentre eles o da Avenida Davi Moro que ocasionou extravasamento das águas e consequente invasão nas ruas – e limpeza de bueiros. Além disso, foram oito caminhões recolhidos com galhos e árvores caídas em diversos locais.

As equipes de Obras, por sua vez, atenderam diversos pedidos de vistorias – tanto por parte da população quanto da própria Prefeitura – para reparos diversos.

Em diversos setores da Prefeitura, a chuva também ocasionou problemas com as linhas telefônicas. A Defesa Civil, por exemplo, atende provisoriamente pelo celular (19) 99917.9596. O telefone 193 do Corpo de Bombeiros segue funcionando normalmente. Já os telefones fixos da SAMA não estão recebendo ligações e as solicitações podem ser feitas através do aplicativo WhatsApp pelos números (19) 3863-1886 e (19) 3863-1801.

A Guarda Civil Municipal de Itapira também está com os números 153 e 3863.4785 temporariamente inoperantes. O atendimento esta sendo realizado através dos números 0800.77.19.153 e (19) 99800.4183.