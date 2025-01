Reforço da prevenção: Secretaria de Saúde promove ações de combate à dengue

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Ambiental (VA), junto as Secretarias de Comunicação e de Serviços Municipais (SSM) e a Ouvidoria do Município de Mogi Guaçu, vão promover ações de combate e prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Uma ação de comunicação será colocada em prática com o objetivo de orientar a população sobre os riscos da doença e quais medidas devem ser adotadas para evitar a proliferação do mosquito, bem como preveni-la. O Aedes aegypti também é transmissor da chikungunya e zika vírus.

Em Mogi Guaçu, até o dia 31 de dezembro de 2024, eram 6.352 casos confirmados segundo o boletim epidemiológico da Vigilância Ambiental. De acordo com a bióloga da VA, Cristiana Monteiro Ferraz, as ações têm como objetivo sensibilizar as pessoas na prevenção do controle da dengue. “A gente sabe que nesse período de chuvas, onde há um acúmulo mais excessivo de água nas casas, há uma incidência maior de proliferação do Aedes aegypti. Estamos em uma situação preocupante e toda medida preventiva é bem-vinda. Sabemos que a maioria dos criadouros do mosquito fica localizado dentro dos imóveis e, por isso, é sempre bom estarmos visitando a população para orientar a forma correta de estar eliminando estes criadouros”, explicou.

Ela informou que entre as atividades que serão colocadas em prática estão a criação de um grupo de abordagem para autuação em imóveis fechados e de outro para a vistoria em cada Secretaria Municipal e dos prédios e locais públicos, além de reuniões com associações e lideranças religiosas. “Também iremos realizar o Dia D com mutirão para conscientização da população e iniciaremos pelo bairro do Jardim Ypê Amarelo, na Zona Norte, e continuaremos informando sobre a vacina contra a dengue para as crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos”, disse.

Imóveis

Segundo Cristiana Ferraz, o combate ao mosquito Aedes aegypti é uma prioridade, sendo importante e necessário um fluxo específico que inclui medidas legais e operacionais como, por exemplo, a identificação de imóveis suspeitos. “Estes locais suspeitos de abrigar focos do mosquito são identificados por meio de denúncias da população ou durante atividades de monitoramento realizadas pelos nossos agentes de Saúde”, falou.

O número para denúncia é o da Ouvidoria do Município pelos telefones 156 (gratuito) ou (19) 3851.7041 e 3818.4095 ou pelo e-mail: ouvidoria@mogiguacu.sp.gov.br. A partir disso, a Secretaria de Serviços Municipais (SSM) irá localizar e notificar o proprietário ou responsável pelo imóvel para permitir o acesso e realizar a inspeção necessária.

“Já dentro do imóvel, os agentes de Saúde realizam a inspeção em busca de criadouros do Aedes aegypti, eliminando focos e aplicando medidas de controle, como tratamento químico ou remoção de recipientes que acumulam água”, explicou. Se forem encontrados focos do mosquito e constatada negligência por parte do proprietário, serão aplicadas sanções conforme a legislação municipal.

Dicas de prevenção à dengue

– Cubra piscinas e faça a manutenção constante;

– Limpe as calhas;

– Descarte pneus usados em locais apropriados;

– Coloque areia nos pratos de plantas, até a borda;

– Recolha e acondicione o lixo do quintal;

– Retire do quintal objetos que acumulam água;

– Mantenha garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

– Tampe ralos;

– Coloque areia ou cimento nos cacos de vidro de muros;

– Deixe a caixa d’água bem fechada e realize a limpeza com água e sabão, periodicamente;

– Cuide do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto.