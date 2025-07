SECRETARIA DE OBRAS REALIZA LIMPEZA DE GUIAS E SARJETAS EM JAGUARIÚNA NESTA TERÇA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, realiza nesta terça-feira, dia 1º de julho, a limpeza de guias e sarjetas em diversos pontos da cidade, com destaque para a Rua Maranhão. A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção urbana previsto pela secretaria, que contempla todas as regiões do município.

O trabalho incluiu a remoção de terra, folhas e resíduos acumulados nas sarjetas, contribuindo para o bom escoamento da água das chuvas, além de melhorar a aparência e higiene das vias públicas. A limpeza regular desses locais é essencial para prevenir alagamentos e manter a cidade limpa e segura para a população.

Apesar do serviço realizado pela Prefeitura, a administração municipal reforça que a manutenção das calçadas em frente aos imóveis é de responsabilidade dos proprietários. Conforme determina o artigo 82 do Código de Obras e Edificações de Jaguariúna, cabe ao morador ou responsável pelo imóvel manter a calçada limpa, em bom estado de conservação e livre de obstáculos.

A Secretaria de Obras reforça que o cronograma de limpeza seguirá nas próximas semanas, contemplando outras ruas e bairros, e conta com a colaboração dos munícipes para manter a cidade organizada e acolhedora.