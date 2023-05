Secretaria de Promoção Social inicia Operação Frente Fria com abrigo temporário

A Secretaria Municipal de Promoção Social inicia na noite de hoje a Operação Frente Fria com busca ativa das pessoas em situação de rua do município e oferta de abrigo protegido do frio. Um espaço temporário foi montado na Rua Afonso Pena, n° 139, onde até pouco tempo atrás funcionava o CRAS I (Centro de Referência de Assistência Social).

O abrigo temporário abrirá às 19h00 é destinado àqueles que se recusam a ir para o Abrigo Bem Querer. No local haverá 20 leitos (com possibilidade de ampliação, se necessário), oferta de alimentação e trocas de roupa. Duas educadoras sociais e um vigia estarão no local. “Nós escolhemos esse endereço porque está na região de maior concentração de pessoas em situação de rua. Ao mesmo tempo, nosso Abrigo Bem Querer também continua em pleno funcionamento”, informou a secretária Regina Ramil.

No período das 19h00 às 21h00 uma equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social percorrerá os principais pontos de concentração das pessoas em situação de rua para informar sobre o serviço e levá-los quando a resposta for positiva. Para os que recusarem, serão ofertados cobertores.

Quem quiser informar sobre pessoas necessitando de acolhimento pode entrar em contato com o Serviço Especializado em Abordagem Social pelo telefone (19) 99712.6865 (somente ligações) e informar o local.