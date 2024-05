Secretaria de Saúde confirma mais quatro mortes por dengue em Campinas e total chega a 20

Vítimas morreram entre 29 de março e 13 de abril. Entre 1º de janeiro e esta quarta-feira, 8 de maio, foram confirmados 77.767 casos de dengue em Campinas

Mosquito Aedes aegypti é vetor da dengue e de outras arboviroses

A Secretaria de Saúde confirmou na tarde desta quarta-feira, 8 de maio, mais quatro mortes por dengue em Campinas. Os óbitos foram entre 29 de março e 13 de abril – veja detalhes abaixo. Com isso, o número de vidas perdidas em decorrência da doença chega a 20.

Entre 1º de janeiro e 8 de maio foram confirmados 77.767 casos de dengue. Assim como em todas as situações de casos registrados, medidas preconizadas foram desencadeadas nas regiões: controle de criadouros, busca ativa de pessoas sintomáticas e nebulização.

Perfil das vítimas

Homem, 88 anos, com comorbidades. Foi atendido na rede privada e era morador da área de abrangência do CS Barão Geraldo. Teve início dos sintomas em 23 de março e morreu em 29 do mesmo mês. Foi confirmada infecção pelo sorotipo 1.

Homem, 57 anos, sem comorbidade. Foi atendido na rede pública e morava na área de abrangência do CS Itajaí. Teve início dos sintomas em 5 de abril e morreu no dia 10 do mesmo mês. Foi confirmada infecção pelo sorotipo 2.

Homem, 90 anos, com comorbidades. Foi atendido na rede privada e era morador da área de abrangência do CS Sousas. Teve início dos sintomas em 21 de março e morreu em 29 do mesmo mês. Foi confirmada infecção pelo sorotipo 1.

Homem, 59 anos, sem comorbidade. Foi atendido na rede pública e morava na área de abrangência do CS União de Bairros. Teve início dos sintomas em 9 de abril e morreu no dia 13 do mesmo mês. Foi confirmada infecção pelo sorotipo 2.

O que já foi feito

Em 2023, um estudo da Secretaria de Saúde mostrou que a cidade viveria uma nova epidemia de dengue. Por isso, foram desencadeadas diversas medidas para o enfrentamento da doença. Muitas delas consideradas adicionais ao planejamento regular de prevenção e combate à dengue. O plano inclui Sala de Situação para análise sistemática, reorganização da rede municipal de saúde e novo site para divulgar informações.

Em dezembro do ano passado foram reforçados os estoques dos principais insumos usados no tratamento da dengue para garantir o atendimento dos pacientes da rede municipal de saúde. A administração divulgou uma projeção de pelo menos 100 mil casos da doença em 2024.

Entre janeiro e 6 de maio deste ano foram realizados 14 mutirões intersetorais, incluindo um regional. Foram visitados mais de 58 mil imóveis para orientar a população e retirar criadouros do mosquito.

A Administração tem usado drones para localizar grandes criadouros do Aedes aegypti, como piscinas e caixas d’água em imóveis identificados como desocupados ou em situação de abandono. Com isso, chaveiros podem ser acionados e esta medida está respaldada em decisão judicial de 2020, proferida nos autos do processo judicial n.º 1005810-97.2014.8.26.0114, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas.

Outra novidade é o uso de inteligência artificial para ampliar o monitoramento e assistência em saúde aos pacientes com dengue. Toda pessoa diagnosticada ou com suspeita da doença, após atendimento no SUS Municipal, recebe, via WhatsApp, mensagem disparada pelo chatbot que auxilia a Pasta a acompanhar as condições do paciente. Caso necessário, é feita nova orientação sobre busca por atendimento.

A Prefeitura criou ainda o Grupo de Resposta Unificada (GRU), que envolve todas as áreas com objetivo de agilizar respostas e fiscalizações para denúncias que tratam de criadouros.

A Secretaria de Serviços Públicos intensificou o trabalho de coleta de lixo e entulhos e, com isso, passou a recolher 4 mil toneladas a mais de resíduos urbanos por mês.

Aos sábados, a Secretaria de Saúde passou a abrir centros de saúde que não funcionam aos finais de semana para ampliar o atendimento dos pacientes.

Ações em números – (atualização até 25/4)

Controle de criadouros: 386,7 mil imóveis visitados

Nebulização: cobertura de 107,1 mil imóveis

Busca ativa + controle de criadouros: 86,6 mil imóveis visitados

Avaliação de densidade larvária: 58,3 mil imóveis visitados

Pontos estratégicos e imóveis especiais: 1,7 mil imóveis visitados

Comitê de prevenção

A Prefeitura conta com um comitê de prevenção e controle de arboviroses desde 2015, que em 2023 passou a se chamar Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses. Ele reúne 14 secretarias: Governo; Saúde; Educação; Serviços Públicos, Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade; Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; Administração; Comunicação; Trabalho e Renda; Esportes e Lazer; Cultura e Turismo; Habitação; Relações Institucionais, e Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Também participam Defesa Civil, Serviço 156, Rede Mário Gatti, Setec e Sanasa. No comitê é discutida a situação epidemiológica da cidade e, com isso, são desencadeadas as ações intersetoriais e apoio para as ações da Secretaria de Saúde. Mais informações estão no site: dengue.campinas.sp.gov.br.