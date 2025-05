Rede Municipal de Ensino recebe peça teatral educativa “O Trânsito do Bem” nesta quinta e sexta-feira

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Educação, promove nesta quinta-feira (08/05) e sexta-feira (09/05) apresentações da peça teatral infantil “O Trânsito do Bem”, voltadas aos alunos da rede municipal de ensino. A atividade cultural tem como objetivo trabalhar de forma lúdica e acessível temas como educação para o trânsito, cidadania, inclusão e respeito ao próximo.

A ação é realizada pela CIA ODU, com apoio da Komedi Projetos e SSP Produções, patrocínio da empresa Agristar e viabilização por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A realização é do Ministério da Cultura – Governo Federal – União e Reconstrução.

O espetáculo conta a história de Jorge Pardal (JP), um guarda de trânsito que, ao se deparar com diversas infrações, entra em colapso diante do caos urbano. Com a ajuda da divertida pomba Columba, os personagens iniciam um movimento por um trânsito mais gentil e seguro. A apresentação propõe a participação ativa das crianças, que são convidadas a interagir com os atores e refletir sobre comportamentos cotidianos no trânsito.

As apresentações acontecem nas EMEF Profa. Conceição Godoi Menuzzo, EMEF Profa. Elisabete Lala Villalva (CIEF) e EMEF Profa. Mary Rosa Baracat Chaib, sendo realizadas na quinta-feira (08), às 9h e 14h, e na sexta-feira (09), às 9h e 14h.

Com foco na acessibilidade, o espetáculo conta com intérprete de Libras e monitores capacitados para atender alunos com deficiência física, visual, autismo e outras condições que exigem atenção especial. Ao final da apresentação, os alunos recebem cartilhas educativas sobre segurança no trânsito, reforçando o aprendizado vivenciado em cena.