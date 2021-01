Secretaria de Saúde da Posse recebe 1º lote da vacina CoronaVac

Após a autorização do uso emergencial pela Anvisa no último domingo, o Governo do Estado começou nesta semana a distribuição das doses. Na nossa região a entrega foi feita à DRS VII – Departamento Regional de Saúde de Campinas e distribuída aos municípios.

A Cidade de Santo Antônio de Posse recebeu nesta quinta-feira, dia 21, a autorização da retirada, a Secretaria de Saúde já enviou um representante juntamente com um Guarda-Municipal para fazer a segurança e retirar as doses destinadas à nossa cidade.

Iremos receber nesse primeiro momento 250 doses e serão priorizados os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate a pandemia, funcionários da saúde com mais de 60 anos e os que apresente comorbidades comprovadas.

A aplicação teve início nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro, nos profissionais da Vigilância Epidemiológica (Vacinadores), Pronto Socorro Municipal “Dr. Durval Bergo” e Central de Ambulância “Zé do Brejo”.

Dependemos da disponibilidade de envio de novas doses, pelo Governo, para seguir o Plano Nacional de Imunização.