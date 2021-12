Secretaria de Saúde de Engenheiro Coelho participa da 14ª Campanha Estadual de testagem do HIV e da Sífilis – Fique Sabendo

No Brasil, desde 2017, foi instituído o ‘Dezembro Vermelho’, um mês especial dedicado a atividades direcionadas ao enfrentamento do HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Durante a semana, a população da cidade teve a oportunidade de procurar as unidades básicas de saúde, das 7h às 16h, para realizar o teste rápido para HIV, Sífiles, Hepatite B e C.

No domingo (5), as equipes da saúde realizaram o primeiro dia de ação extra. Duas equipes de saúde estiveram divididas entre a feira livre e a Clínica Passos para Liberdade. Durante essa ação, 69 pessoas foram testadas, destas, 59 com resultados negativos, dois resultados positivos para Sífilis, que não tinham conhecimento e foram encaminhados para tratamento, um resultado positivo para HIV, que irá realizar exame confirmatório e possível tratamento e outros sete resultados positivos para sífilis, como possível cicatriz sorológica (quando o indivíduo já foi tratado, porém continua constando quando realizado exame).

A Campanha tem como objetivo estimular a população sexualmente ativa, e que nunca realizou nenhum exame, para conhecer sua situação sorológica, e realizar a testagem, destacando a importância do diagnóstico precoce destas doenças. Para isso, precisamos perder o preconceito quanto a realização deste tipo de teste e procurar as unidades de saúde.

No próximo domingo (12), as ações de testagem continuam no barracão da feira, entre as 8h e 12h. A orientação para a população é que continuem se prevenindo com uso de preservativos. Além disso, estão disponíveis em nossa sala de vacinas, a vacina contra Hepatite B. Se cuide.