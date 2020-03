Secretaria de Saúde faz contratação emergencial de Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliar de Serviços Gerais

A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo a contratação emergencial de Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliar de Serviços Gerais para atuarem no Hospital Municipal durante o período da pandemia do Covid-19.

As contratações são temporárias por tempo ainda indeterminado e somente para pessoas com idade até 55 anos.

As remunerações brutas variam de R$ 2.000,00 a R$4.200,00, incluindo salário, insalubridade, adicional noturno, auxílio alimentação e auxílio transporte. Todos os cargos são de carga horária de 200 horas mensais.

Segue abaixo os métodos de inscrição e informações necessárias para cada função.

Auxiliar de Serviços Gerais

Remuneração Bruta: R$ 2.000,00 (Incluindo Salário, Insalubridade, Adicional Noturno, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte)

Interessados devem comparecer no Centro de Especialidades Médicas, localizado ao lado do Hospital Municipal, das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00 e falar com Francis e enviar pelo Whatsapp 3843.9141 as seguintes informações:

– Nome completo (sem abreviações)

– CPF

– PIS

– Data de Nascimento

– Endereço completo com CEP

– Dados Bancários (Nome do Banco, Agência e Conta corrente ou Poupança)

Enfermeiro

Remuneração bruta: R$ 4.200,00 (Incluindo Salário, Insalubridade, Adicional Noturno, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte)

Interessados devem enviar currículo para o Whatsapp 3843.9113 com os seguintes dados:

– Nome completo (sem abreviações)

– CPF

– PIS

– Data de Nascimento

– Endereço completo com CEP

– Dados Bancários (Nome do Banco, Agência e Conta corrente ou poupança)

– Experiência Profissional

Técnicos de Enfermagem

Remuneração bruta: R$ 2.800,00 (Incluindo Salário, Insalubridade, Adicional Noturno, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte)

Interessados devem enviar currículo para o Whatsapp 3843.9112 com os seguintes dados:

– Nome completo (sem abreviações)

– CPF

– PIS

– Data de Nascimento

– Endereço completo com CEP

– Dados Bancários (Nome do Banco, Agência e Conta corrente ou poupança)

– Experiência Profissional