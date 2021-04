Secretaria de Saúde inicia vacinação de idosos de 68 anos

A Secretaria de Saúde iniciou nesta segunda-feira, dia 5 de abril, a imunização contra a Covid-19 dos idosos de 68 anos. As 580 doses recebidas para essa faixa etária são suficientes para imunizar 100% da população com essa idade em Amparo. Além da primeira dose aos idosos de 68 anos, hoje também começa a aplicação da segunda dose nos idosos de 75 e 76 anos.

A Secretaria de Saúde entra em contato com os idosos para informar o horário e local da vacinação ou ida da equipe até a casa do idoso, nos casos em que são acamados, ou com mobilidade reduzida.

Amparo já conta com 11.540 vacinas aplicadas, sendo 8.931 da primeira dose e 2.609 da segunda.