SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA APRESENTA BALANÇO DA PATRULHA MARIA DA PENHA ÀS CONSELHEIRAS DOS DIREITOS DAS MULHERES

Na última sexta-feira (11) foi realizado um encontro da Patrulha Maria da Penha com as Conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.

A GCM Elaine Navarro, Coordenadora da Patrulha, apresentou dados de como vêm sendo realizados os atendimentos da Patrulha e aproveitou para mostrar os números do Mapa Diagnóstico da Violência Doméstica no Município, deste primeiro quadrimestre.

A partir de tais dados, foram discutidas possíveis ações a serem tomadas. A Coordenadora da Patrulha solicitou apoio às Conselheiras no sentido de se criar um material educativo a ser distribuído nas UBSs, CRAS e também pela Patrulha para informação das mulheres mogimirianas sobre os serviços oferecidos pelo Município e ainda se comprometeu, para o segundo semestre, a apresentar um novo Mapa Diagnóstico não só com os setores, mas também com faixas etárias.

___________________________Continua após a propaganda

“É imprescindível conhecermos quem são essas mulheres, de onde são, qual idade, para acertarmos nas ações do Conselho e nortear a Administração Municipal sobre os trabalhos necessários”, relatou Elaine.

Durante o encontro, foi apresentado também o Programa Todas In-Rede, Programa Estadual assinado pelo Prefeito Paulo de Oliveira e Silva nesta segunda (14), onde serão inseridas políticas públicas para pessoas com deficiência (PcD´s) do sexo feminino que, no município de Mogi Mirim, são cerca de 6300.